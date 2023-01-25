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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНОГО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГАТОВО МИНСКОГО РАЙОНА
16:42 25.01.2023
За грубые нарушения приостановлена деятельность частного мясоперерабатывающего предприятия в агрогородке Гатово Минского района. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Комитете госконтроля Беларуси.
В ходе проведенного Комитетом госконтроля Минской области мониторинга в деятельности предприятия выявлены грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил, норм пожарной безопасности и требований законодательства в сфере энергетики, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.
Также установлено, что на арендуемых предприятием площадях проведена самовольная перепланировка помещений, в том числе в производственном цеху самовольно возведен второй этаж.
Деятельность субъекта приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и недостатков.
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