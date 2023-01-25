Центр робототехники и искусственного интеллекта откроют в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, создание центра обусловлено возрастающей потребностью в многопрофильных IT-специалистах, обладающих компетенциями в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Развитие данного направления в БГУ является перспективным благодаря наработанной мощной фундаментальной математической базе. Студенты ведущего белорусского вуза являются участниками и призерами международных олимпиад и конкурсов по программированию и робототехнике. Среди них «IT-Планета», WRO, SAP Leonardo Hackathon, FIRST Global Challenge и др.

Инновационный центр станет междисциплинарной площадкой для обучения будущих программистов, математиков, биологов, физиков, химиков и юристов. Для студентов разработан спецкурс, в рамках которого они получат компетенции, необходимые для будущей профессии в условиях цифровой трансформации. На лекционных, практических и лабораторных занятиях обучающиеся смогут изучать основы данного направления, подходы к моделированию устройств на базе современных программных платформ и технических решений.

Центр оснащен современными робототехническими стендами. Это три макета для визуальной демонстрации бортовых систем управления роботов и изучения системы их функционирования, конструкторы для сборки прототипов сервисных мобильных роботов и коллаборативный робот-манипулятор. Последний представляет собой механический аналог человеческой руки, который позволяет производить захват предметов с дальнейшим их удержанием и перемещением в пространстве.

Для организации учебного процесса ученые ФПМИ БГУ и Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси разработали учебно-методический комплекс (УМК) по курсу «Моделирование и программирование в среде ROS робототехнических устройств».

Также планируется проведение образовательных семинаров в области робототехники и искусственного интеллекта для преподавателей университета.

Кроме того, в ближайшей перспективе в Центре будет организовано обучение для старшеклассников.