На совещании по реализации комплексной программы развития электротранспорта до 2025 года, которое проходит в ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», обсуждаются сроки создания отечественного электромобиля. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«Одним из ключевых вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить, является перспектива и реальные сроки создания отечественного легкового автомобиля, электромобиля», - заявил премьер-министр Роман Головченко.

Он напомнил, что такая задача поставлена Лукашенко.

«Если в грузовом транспорте, грузопассажирском, есть существенные результаты, есть уже опытные образцы, то по части легкового электротранспорта проведена значительная научно-исследовательская работа, но нужно выйти на концептуальное решение в направлении создания электромобиля», - сказал Роман Головченко.