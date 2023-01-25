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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ СРОКИ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
14:44 25.01.2023
На совещании по реализации комплексной программы развития электротранспорта до 2025 года, которое проходит в ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», обсуждаются сроки создания отечественного электромобиля. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
«Одним из ключевых вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить, является перспектива и реальные сроки создания отечественного легкового автомобиля, электромобиля», - заявил премьер-министр Роман Головченко.
Он напомнил, что такая задача поставлена Лукашенко.
«Если в грузовом транспорте, грузопассажирском, есть существенные результаты, есть уже опытные образцы, то по части легкового электротранспорта проведена значительная научно-исследовательская работа, но нужно выйти на концептуальное решение в направлении создания электромобиля», - сказал Роман Головченко.
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