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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УПАЛ НА 23,5%
14:11 25.01.2023
Грузооборот транспорта Витебской области в 2022 году составил 1558,1 млн тонно-километров, или 76,5% к 2021 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в 2022 г. составил 1209 млн пассажиро-километров, или 106% к 2021 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 150,5 млн человек, или 98,5% к прошлому году.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.
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