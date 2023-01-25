Грузооборот транспорта Витебской области в 2022 году составил 1558,1 млн тонно-километров, или 76,5% к 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в 2022 г. составил 1209 млн пассажиро-километров, или 106% к 2021 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 150,5 млн человек, или 98,5% к прошлому году.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.