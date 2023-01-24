Мобильный оператор life:) на 40% снизил цену на тариф с безлимитом интернета и звонков во все сети - Бесконечный Pro.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 25 января для новых абонентов подключение будет стоить 14,9 рубля в месяц целый год (вместо 23,9 рубля). При этом интернет можно раздавать бесплатно. И еще один тариф, на который цена значительно упала - Голос, для тех, кому гигабайты не нужны, а вот на разговорах экономить не хочется. За 6,9 рубля в течение 9 месяцев абоненты получают безлимит внутри сети, 3 тысячи минут в другие сети и 1 ГБ интернета.

Интернет-трафик операторов связи ежегодно растет. В life:) за прошлый год потребление мобильного интернета выросло на 23%. Положительная динамика наблюдается из года в год. При этом и звонки не теряют своей актуальности: на телефонные разговоры абоненты life:) тратят в год примерно 2,5 млрд минут.

Анлим-тарифы стали важным фактором лояльности абонентов к оператору вместе со стоимостью и качеством услуг, поэтому есть в линейке каждой компании. Акционная стоимость безлимитных тарифов на рынке варьируется от 22,9 до 29,9 рубля - это цены на первые полгода - год. С новой акцией от life:) полный безлимит становится доступнее, Бесконечный Pro на сегодня самое выгодное предложение на рынке. Для действующих абонентов также открыта акция с ценой 17,9 рубля.