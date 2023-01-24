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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОРЯДКА 1 ТЫС. КМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ДОРОГ
13:29 25.01.2023
В Беларуси в 2023 году планируется выполнить ремонт и реконструкцию порядка 1 тыс. км республиканских дорог и 3800 пог. м дорожных сооружений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, местных дорог будет отремонтировано 1413 км.
В частности, в планах приступить к реконструкции автодороги Р-46 Лепель – Полоцк – граница России (Юховичи). Будут отремонтированы еще несколько участков республиканских дорог, в том числе на Р-53 Слобода – Новосады, где в настоящее время ведутся работы. Кроме того, прорабатывается вопрос реконструкции участка автодороги М-3 от Логойска до Плещениц.
Запланирован ремонт 37 мостов на дорогах республиканского значения, в том числе:
моста через Припять на автодороге Р-131 Калинковичи-Мозырь протяженностью более 900 метров;
моста через реку Ошмянка на автодороге М-7/Е28 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный Лог);
путепровода через ж/д на дороге Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин;
путепровода на автодороге М-10 граница России (Селище) – Гомель – Кобрин;
моста через реку Свечанка на автодороге М-3 Минск – Витебск.
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