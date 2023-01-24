В 2022 году по результатам последующего этапа камеральной проверки, проведенного инспекциями Витебской области в отношении индивидуальных предпринимателей, плательщикам направлено 761 уведомление о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, согласно представленным индивидуальными предпринимателями налоговым декларациям с внесенными изменениями и дополнениями, сумма доплаты налогов в бюджет составила 1096,4 тыс. рублей.

Кроме того, уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 117,6 тыс. рублей.