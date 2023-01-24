|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ДОБРОВОЛЬНО ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 1,1 МЛН РУБЛЕЙ
12:48 25.01.2023
В 2022 году по результатам последующего этапа камеральной проверки, проведенного инспекциями Витебской области в отношении индивидуальных предпринимателей, плательщикам направлено 761 уведомление о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, согласно представленным индивидуальными предпринимателями налоговым декларациям с внесенными изменениями и дополнениями, сумма доплаты налогов в бюджет составила 1096,4 тыс. рублей.
Кроме того, уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 117,6 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2023
Курсы в банках
на 25.01.2023
Конвертация в банках
на 25.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте