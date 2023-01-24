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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЯВЛЕНА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ 2023 ГОДА
12:39 25.01.2023
Объявлена Республиканская олимпиада по менеджменту 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, проводится она с целью повышения уровня подготовки специалистов Беларуси в области менеджмента. В ней могут принимать участие студенты и магистранты учреждений высшего образования Республики Беларусь, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.
Олимпиада проводится в два этапа.
На первом этапе индивидуальные участники и команды (команда должна состоять из четырех участников) до 1 марта направляют заявки, рефераты и презентации, подготовленные на основе рефератов, в учреждения высшего образования (если они являются студентами, магистрантами) или секретариат Республиканской экспертной комиссии (если они являются специалистами в области качества), созданный на базе Госстандарта и БелГИСС.
Для написания реферата участники Олимпиады могут использовать одну из предложенных тем:
«Стандарты и цифровая трансформация»;
«Стандарты для достижения Целей устойчивого развития»;
«Тенденции развития современного системного менеджмента»;
«Применение методик и техник эффективного менеджмента и менеджмента качества для повышения конкурентоспособности»;
«Риск-менеджмент – важный аспект в условиях нестабильности внешней среды»;
«Использование принципов бенчмаркинга в оценке эффективности систем менеджмента качества»;
«Человек в системе менеджмента»;
«Экосистема организации. Анализ, построение, трансформация, выгоды подхода»;
«Подходы и методология менеджмента проектов. Ключевые преимущества менеджмента проектов в организациях отраслей экономики»;
«Современные инструменты совершенствования бизнес-процессов»;
«Бережливое производство как средство повышения эффективности производства»;
«Менеджмент информационной безопасности»;
«Снижение рисков на рабочем месте и обеспечение более безопасной рабочей среды»;
«Менеджмент сегодня – перспективные направления. Построение системы менеджмента борьбы со взяточничеством в организации»;
«Создание систем менеджмента безопасности цепи поставок»;
«Культура организации и ее влияние на конкурентоспособность бизнеса»;
«Культура качества организации как инструмент повышения результативности и драйвер развития»;
«Культура менеджмента рисков и повышение удовлетворенности потребителей организации»;
«Мотивация персонала организации – ключевой фактор успеха»;
«Повышение результативности и эффективности организации и ее проектов за счет мотивации персонала»;
«Методы мотивации и их роль в достижении требуемого качества продукции»;
«Методы оценки восприятия заинтересованными сторонами деятельности организации. Измерение удовлетворенности потребителей»;
«Методы оценки восприятия заинтересованными сторонами деятельности организации. Измерение удовлетворенности персонала»;
«Аджайл-работа – методология повышения эффективности организации»;
«Методология шесть сигм. Малые проекты по улучшению. В чем добавленная ценность подхода?»;
«Новые формы развития бизнеса на границе онлайн и офлайн миров»;
«Конкуренция и/или сотрудничество – стратегии поведения организации для ускорения развития»;
«Повышение результативности работы персонала с использованием техник сетевого сотрудничества»;
«Риск-ориентированный проектно-процессный подход в менеджменте организации машиностроения. Преимущества и перспективы»;
«Разработка культуры и ценностей организации. Цели и преимущества применения данных подходов»;
«Бизнес с использованием социальных сетей. Ключевые техники и максимизация использования выгод»;
«Энергетический менеджмент и «зеленая» экономика. Основные подходы»;
«Умная упаковка – тенденции развития»;
«Органический продукт – тенденции развития в Беларуси»;
«Реализация Целей устойчивого развития в туристической отрасли Республики Беларусь»;
«Оценка качества услуг профессиональной уборки: методы, критерии, нормативы».
Участники Олимпиады могут также подготовить реферат по собственной теме, отражающей вопросы, связанные с применением практик и методов менеджмента; особенностями систем менеджмента на базе стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001; интегрированием систем менеджмента; построением системы менеджмента на основе концепций и моделей совершенства (например, модели EFQM).
Подготовка рефератов может осуществляться как отдельными участниками, так и командами из числа студентов, магистрантов и специалистов в области качества.
Профилирующие кафедры учреждений высшего образования или секретариат Республиканской экспертной комиссии проводят отбор лучших рефератов, определяют финалистов.
Для участия во втором этапе Олимпиады учреждения высшего образования до 1 апреля передают в секретариат (на бумажном и электронном носителях): сопроводительное письмо и список финалистов; результаты оценки рефератов по установленным критериям; документы финалистов (заявки, рефераты, презентации, подготовленные на основе рефератов).
Второй этап Олимпиады организуется и проводится в БелГИСС и включает тестирование, показательные командные выступления.
Подведение итогов Олимпиады осуществляется Республиканской экспертной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Минобразования, ведущих специалистов организаций в области менеджмента качества.
Победители Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами I, II, III степени. Они также получат право на публикацию работы в виде научной статьи в изданиях Госстандарта.
Заявки на участие в Олимпиаде принимаются в секретариате Республиканской экспертной комиссии по адресу: 220053, Минск, ул. Новаторская, д. 2А, к. 428, e-mail: .
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