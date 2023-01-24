В 2022 году объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 21 145,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,4% к уровню января-декабря 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 78,5%, в обрабатывающей промышленности – 93,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,5%.