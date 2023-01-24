По итогам 2022 года прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) составил 12,8% (декабрь 2022 г. по отношению к декабрю 2021 г.), базовой инфляции – 14%, постоянно регулируемых цен (тарифов)1 – 10,2%. За декабрь к ноябрю 2022 г. инфляция сложилась на уровне 0,4%.

C августа по декабрь 2022 г. сохраняется тенденция замедления годового прироста ИПЦ, что в первую очередь обусловлено снижением интенсивности роста цен на продовольственные и непродовольственные товары: их влияние на инфляцию сократилось с 8,5% и 6,7% в июле 2022 г. до 6% и 4,4% в декабре 2022 г. соответственно.

Наибольшее замедление инфляционных процессов в продовольственной и непродовольственной группе товаров фиксируется в IV квартале прошлого года: годовая инфляция за три месяца сократилась на 4,6%.

«Основное дезинфляционное воздействие в октябре-ноябре 2022 г. оказало действующее ценовое регулирование потребительских товаров (постановление правительства № 713). Дополнительным сдерживающим фактором являлась умеренная динамика цен в Российской Федерации – основном торговом партнере, укрепление белорусского рубля к корзине основных валют (в первую очередь – к российскому), а также снижение цен на сырьевые товары на мировых рынках», - говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В IV квартале 2022 г. белорусский рубль, по оценке МАРТ, укрепился к корзине основных валют порядка 4,3% (декабрь 2022 г. к сентябрю 2022 г.) за счёт укрепления к российскому рублю на 7,6%. При этом к доллару США белорусский рублю ослаб на 0,9%, китайскому юаню – на 0,1%.

В декабре 2022 г. продолжилась тенденция к замедлению годового прироста цен на товары критического импорта. Так, годовой прирост потребительских цен на рыбу и рыбопродукты замедлился на 0,6% и составил 14,8%, масло растительное – на 1% до 5,7%, электротовары и телевизоры – на 1,2% до 19,2% и 4,5% соответственно, синтетические моющие средства – на 1,4% до 23,3%, обувь и мебель – на 1,6% пункта до 6,3% и 4,1% соответственно, чай – на 2,1% до 27,3%, обои – на 2,2% до 5,8%, крупу и бобовые – на 3,1% до 13,5%.

Потребительские цены на мясо и мясопродукты, а также на молоко и молочные продукты также замедлились на 0,6 и 0,2 процентного пункта до 10% и 13,6% соответственно.

В декабре 2022 г. цены производителей сельскохозяйственной продукции увеличились на 24,1%, производителей продуктов питания – на 15,3%.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, в январе-ноябре 2022 г. увеличилась на 9,2% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

В декабре по отношению к ноябрю основное давление на инфляцию оказало сезонное удорожание овощей (на 14,5%), которые в текущий период года преимущественно импортируются в страну. Так, цены на свежие помидоры увеличились на 17,4%, огурцы – на 43,5%. Цены на овощи «борщевого набора» увеличились от 0,3% до 7%. Вместе с тем в декабре 2022 г. они реализовывались в рознице по ценам, ниже декабря 2021 г.

За прошедшие двенадцать месяцев овощи в целом снизились в цене на 5,8%. Реализация овощей «борщевого набора» осуществлялась по ценам от 6% до 34,9% ниже, чем в декабре 2022 г. Например, по данным Белстата, цена картофель в декабре 2022 г. «на полках» в среднем составляла 0,96 рубля за кг (в декабре 2021 г. – 1,37 рубля за кг), капусту – 0,79 рубля за кг (1,82 рубля за кг), свёклу – 0,91 рубля за кг (1,35 рубля за кг), лук репчатый – 1,29 рубля за кг (1,34 рубля за кг), морковь – 0,97 рубля за кг (1,26 рубля за кг).

Понижательное влияние на месячную инфляцию оказало удешевление непродовольственных товаров. При этом наибольшими темпами снизились цены на обувь (на 2,5%), строительные материалы (на 1,9%), мебель (на 1,5%).

В декабре прирост цен на постоянно регулируемые позиции продолжил несколько замедляться и в годовом выражении составил 10,2% (10,3% месяцем ранее).

По отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение цен на табачные изделия (на 0,3%) и водку (на 0,2%). Фиксируется снижение цен на лекарственные препараты (на 0,4%).