ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 2%

11:46 25.01.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за 2022 год в текущих ценах составил 16 643,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2% меньше к уровню 2021 года.