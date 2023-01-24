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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 13 МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
11:25 25.01.2023
Минский моторный завод в текущем году планирует принять участие с собственными экспозициями в 13-ти значимых международных выставках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, кроме Беларуси и России, адреса выставок охватывают Узбекистан и Казахстан.
Ближайшая масштабная выставка, в которой примет участие ММЗ, состоится в апреле в Узбекистане. Она пройдет в рамках Большой промышленной недели.
В июне намечено участие в двух масштабных мероприятиях - в Международной специализированной выставке «Белагро-2023» и Форуме регионов Беларуси и России (Уфа).
Летом также пройдет отчетно-праздничное мероприятие, посвященное 60-летию со дня основания ММЗ. В его программе предусмотрена конференция и выставка-демонстрация.
«Продвижение белорусских двигателей и спецтехники на рынки других стран, предполагают самое активное участие в выставках и проведение широкомасштабной рекламной кампании», - отметили в пресс-службе.
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