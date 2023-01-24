Минский моторный завод в текущем году планирует принять участие с собственными экспозициями в 13-ти значимых международных выставках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, кроме Беларуси и России, адреса выставок охватывают Узбекистан и Казахстан.

Ближайшая масштабная выставка, в которой примет участие ММЗ, состоится в апреле в Узбекистане. Она пройдет в рамках Большой промышленной недели.

В июне намечено участие в двух масштабных мероприятиях - в Международной специализированной выставке «Белагро-2023» и Форуме регионов Беларуси и России (Уфа).

Летом также пройдет отчетно-праздничное мероприятие, посвященное 60-летию со дня основания ММЗ. В его программе предусмотрена конференция и выставка-демонстрация.

«Продвижение белорусских двигателей и спецтехники на рынки других стран, предполагают самое активное участие в выставках и проведение широкомасштабной рекламной кампании», - отметили в пресс-службе.