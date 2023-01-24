В администрации СЭЗ «Брест» зарегистрирован первый резидент в 2023 году – общество с ограниченной ответственностью «СанСпектр».

Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент займется реализацией инвестиционного проекта по созданию транспортно-логистического комплекса «Запад -Восток».

В рамках проекта на участке железнодорожных путей в районе станции Брест-Северный планируется создание транспортно-логистического комплекса. Планомерное развитие инфраструктуры позволит предприятию проводить работы по складированию и хранению грузов, а также оказывать сопутствующие экспедиторские, таможенные и иные услуги. Проект рассчитан на 5 лет. Согласно бизнес-плану, инвестиции в основной капитал составят более 7,5 млн. рублей. По мере реализации проекта планируется трудоустроить около 20 человек.

Реализация инвестиционного проекта позволит расширить рынок оказываемых услуг в данной сфере. Новые и реконструированные инфраструктурные объекты, предназначенные для хранения контейнеров и их перегрузки на автотранспорт, обеспечат дополнительные возможности при решении задач, связанных с недостаточной пропускной способностью польских железных дорог, а также необходимостью перехода на другую колею.

Таким образом, транспортно-логистический комплекс будет способствовать «расшивке» узких мест при обработке контейнерных поездов в границах Брестского железнодорожного узла, курсирующих в направлениях Восток-Запад-Восток.