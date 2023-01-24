В 2022 году в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3547 млн рублей и увеличилось по сравнению с 2021 годом в сопоставимых ценах на 1,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2759,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,9% к уровню предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 230,7 тыс. тонн, молока – 755,4 тыс. тонн, яиц получено 469,8 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1063,3 тыс. тонн, рапса – 69,4 тыс. тонн, картофеля – 426,9 тыс. тонн, овощей – 307,6 тыс. тонн, сахарной свеклы – 41,8 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 93,9%, яиц – 85,6%, зерна – 92,8%, рапса – 89,5%, сахарной свеклы – 76,5%, картофеля – 13,1% и овощей – 8,8%.