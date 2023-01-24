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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ УВЕЛИЧАТСЯ НА 9%
09:59 25.01.2023
В Беларуси с 1 февраля 2023 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, с 1 февраля 2023 г. по 31 июля 2023 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка – 605,99 рубля; на второго и последующих детей – 692,56рубля; на ребенка-инвалида – 779,13 рубля.
Размеры пособия выросли на 9%.
В целом расходы на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2023 году составят 2 млрд рублей.
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