В Беларуси с 1 февраля 2023 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, с 1 февраля 2023 г. по 31 июля 2023 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка – 605,99 рубля; на второго и последующих детей – 692,56рубля; на ребенка-инвалида – 779,13 рубля.

Размеры пособия выросли на 9%.

В целом расходы на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2023 году составят 2 млрд рублей.