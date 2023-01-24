За январь-ноябрь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,5%, рентабельность продаж – 5,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 4 102,3 млн рублей, в том числе просроченная – 818,7 млн рублей, или 20% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 5 699,2 млн рублей, в том числе просроченная – 1 070,6 млн рублей, или 18,8% от общего объема кредиторской задолженности.