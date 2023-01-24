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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ В IV КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА СОСТАВИЛА 3,6%
09:09 25.01.2023
Уровень безработицы в Беларуси в IV квартале 2022 года в соответствии с методологией Международной организации труда составил 3,6% от численности рабочей силы.
Как сообщает Национальный статкомитет, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) в IV квартале 2022 г. составил 67,7%.
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