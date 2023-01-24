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ЭКОНОМИКА РБ


НЦПИ ПРОВЕДЕТ 26 ЯНВАРЯ ПЕРВЫЙ В 2023 ГОДУ ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР О ЗАКУПКАХ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ


18:56 24.01.2023

26 января на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится трансляция семинара «Закупки за счет собственных средств в 2023 году: что важно учесть».

Как напоминает НЦПИ, 1 января 2023 г. вступили в силу отдельные положения постановления Совета министров от 25 октября 2022 г. № 729 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229», которым внесены изменения в порядок осуществления закупок за счет собственных средств организаций.

Гостем студии НЦПИ станет начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Гуринович.

Эксперт расскажет: о документах, подтверждающих страну происхождения для целей закупок за счет собственных средств; о применении преференциальной поправки при закупках за счет собственных средств; о закупке из одного источника товаров у их производителей.

Традиционно спикеру можно задать вопросы. Направлять их следует на ящик до 11.00 26 января. Ответы – в ходе прямого эфира.
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