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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОМОБИЛЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 630 ТЫС. РУБЛЕЙ


18:06 24.01.2023

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз через таможенную границу ЕАЭС бывшего в эксплуатации автомобиля MERCEDES-BENZ G400 2020 года выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, стоимость транспортного средства премиум-класса занизили почти в два раза.

Через пункт пропуска «Козловичи» на территорию ЕАЭС из Германии следовал автовоз, в котором перевозили легковые автомобили. Согласно документам, представленным азербайджанским перевозчиком, стоимость одного из авто, MERCEDES-BENZ G400 2020 года выпуска, составляла порядка 367 тыс. рублей.

При досмотре установлено, что заявленные сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными. Фактическая стоимость транспортного средства оказалась почти в 2 раза выше заявленной и составила более 630 тыс. рублей.

Занижение стоимости позволило бы «сэкономить» на таможенных платежах более 14 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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