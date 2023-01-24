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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОТРЕБЛЕНИЕ 4G-ТРАФИКА В СЕТИ МТС ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 25,5%


17:51 24.01.2023

В 2022 году абоненты МТС продолжили активно серфить в интернете и общаться.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в итоге потребление мобильного интернет-трафика за год в сетях 2/3/4G выросло на 22%.

Всего в 2022 году в Беларуси запустили 495 новых базовых станций LTE. Из них 289 начали работать в диапазоне 800 МГЦ, 178 — в диапазоне 1800 МГц и 28 — в диапазоне 2600 МГц. Больше всего базовых станций появилось в Минской и Брестской областях.

Значительные площади в регионах и сельской местности удалось охватить за счет нового диапазона 800 МГц.

Самые активные серферы живут в Минске — более 700 тыс. ТБ трафика за год. На втором месте по объему сгенерированного трафика находится Гродно — около 250 тыс. ТБ. На третьем месте — Брест, здесь потребляют около 246 тыс. ТБ. Далее идут Витебск (204 тыс. ТБ), Могилев (почти 152 тыс. ТБ), и Гомель — чуть более 135 тысяч. ТБ.

Самая «качающая» базовая станция Беларуси по итогам 2022 года расположена в Волковыске Гродненской области. В среднем ежедневно через нее проходит 10,4 ТБ мобильного интернета. Далее идут базовые станции в Малорите (10,3 ТБ в сутки), Полоцке (10 ТБ в сутки), Бресте (9,99 ТБ в сутки) и Витебске (9,6 ТБ в сутки).

В целом по Беларуси потребление 4G-трафика в сети МТС за год увеличилось на 25,5%.

Сеть 4G мобильный оператор развивает совместно с инфраструктурным партнером beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси. МТС первым в Беларуси в декабре 2015 года предоставил своим абонентам доступ к технологии LTE.
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