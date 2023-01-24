ЭКОНОМИКА РБ

ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДЛЯ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В МИНСКЕ

17:40 24.01.2023 В Минске может появиться единый проездной для городского наземного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома. На состоявшемся 24 января очередном заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме одним из обсуждавшихся вопросов было введение единого проездного документа. «Мы хотим сделать единый проездной на все виды наземного транспорта. С инициативой вышли наши сотрудники, курирующие данную отрасль. Они предложили упростить процедуру для жителей столицы, чтобы не покупать несколько проездных на разные виды транспорта. С этим вопросом мы должны выйти на компетентные органы, на наш совет, услышать их мнение. Мы уже обсуждали эту инициативу с нашими депутатами, мнения разделились, спрашиваем мнение и у нашей молодежи, студентов. Самое главное, чтобы это было удобно для жителей города», - сказала заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.