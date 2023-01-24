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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛА НА 16,2%
17:37 24.01.2023
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2022 года составила 1915,6 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В ноябре 2022 года средняя зарплата была 1648,2 рубля.
Таким образом, в декабре она выросла по сравнению с ноябрем на 267,4 рубля, или на 16,2%.
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