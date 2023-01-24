ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛА НА 16,2%

17:37 24.01.2023 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2022 года составила 1915,6 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В ноябре 2022 года средняя зарплата была 1648,2 рубля. Таким образом, в декабре она выросла по сравнению с ноябрем на 267,4 рубля, или на 16,2%.