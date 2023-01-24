В Брестской области розничный товарооборот в 2022 году составил 8 335,6 млн рублей, или 97% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,2 рубля против 15 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,9% розничного товарооборота области, в 2022 году составил 7 493,6 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В 2022 году оптовый товарооборот составил 5 818,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 85,5% к уровню 2021 года.

Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 402,8 млн рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.