|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 год ПРОСЕЛ НА 3%
17:25 24.01.2023
В Брестской области розничный товарооборот в 2022 году составил 8 335,6 млн рублей, или 97% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,2 рубля против 15 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,9% розничного товарооборота области, в 2022 году составил 7 493,6 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В 2022 году оптовый товарооборот составил 5 818,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 85,5% к уровню 2021 года.
Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 402,8 млн рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2023
Курсы в банках
на 24.01.2023
Конвертация в банках
на 24.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте