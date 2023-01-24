Диагностическими станциями за 2022 год проведено более 1,5 млн проверок технического состояния транспортных средств (1 528 269).

Как сообщает УП «Белтехосмотр», из них по регионам: Брестская область – 244 208; Витебская область – 182 607; Гомельская область – 215 289; Гродненская область – 229 001; Минская область – 232 303; Могилевская область – 173 118; Минск – 251 743.

Из общего количества представленных на государственный технический осмотр транспортных средств 14,5% (222 071) имели различного рода неисправности и к участию в дорожном движении были допущены только после их устранения.

Так, у 37,2% из общего количества неисправных транспортных средств (или 123 287 ед.) выявлены неисправности тормозной системы; у 23,9% (79 232 ед.) - неисправности внешних световых приборов; по 5% - неисправности рулевого управления, ходовой части, несоответствия комплектации.