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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ОТЧИТАЛОСЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК ТЕХСОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 2022 ГОДУ
16:41 24.01.2023
Диагностическими станциями за 2022 год проведено более 1,5 млн проверок технического состояния транспортных средств (1 528 269).
Как сообщает УП «Белтехосмотр», из них по регионам: Брестская область – 244 208; Витебская область – 182 607; Гомельская область – 215 289; Гродненская область – 229 001; Минская область – 232 303; Могилевская область – 173 118; Минск – 251 743.
Из общего количества представленных на государственный технический осмотр транспортных средств 14,5% (222 071) имели различного рода неисправности и к участию в дорожном движении были допущены только после их устранения.
Так, у 37,2% из общего количества неисправных транспортных средств (или 123 287 ед.) выявлены неисправности тормозной системы; у 23,9% (79 232 ед.) - неисправности внешних световых приборов; по 5% - неисправности рулевого управления, ходовой части, несоответствия комплектации.
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