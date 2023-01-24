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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УПАЛ НА 18,7%
15:55 24.01.2023
Грузооборот транспорта Брестской области в 2022 году составил 4917,7 млн тонно-километров, или 81,3% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 976,6 млн пассажиро-километров, или 102,7% к 2021 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 145,8 млн человек, или 97,8% к уровню 2021 года.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.
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