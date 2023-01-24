ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УПАЛ НА 18,7%

15:55 24.01.2023 Грузооборот транспорта Брестской области в 2022 году составил 4917,7 млн тонно-километров, или 81,3% к уровню 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 976,6 млн пассажиро-километров, или 102,7% к 2021 году. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 145,8 млн человек, или 97,8% к уровню 2021 года. Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.