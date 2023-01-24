26 января 2023 года в связи с ремонтными работами на Барановичском железнодорожном узле поезд №737 Минск-Брест отправлением из Минска в 13:15 будет следовать с остановкой по станции Барановичи-Центральные (вместо станции Барановичи-Полесские).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также 26 января незначительно изменится время прибытия и отправления поезда № 680 Гродно-Витебск по станциям Барановичи-Центральные, Городея, Столбцы и Койданово.

Кроме того, 26 января ряд поездов региональных линий экономкласса на участках Минск-Барановичи и Барановичи-Брест будут следовать измененным маршрутом и расписанием. В частности, поезд №6302 Брест-Центральный – Барановичи-Полесские будет следовать до станции Барановичи-Центральные, а поезд №6305 Барановичи-Полесские – Брест-Центральный отправится со станции Барановичи-Центральные в 10:32.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к обстоятельству и учитывать его при планировании поездок, а также приносит извинения за временные неудобства.