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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНЯЕТСЯ РАСПИСАНИЕ И МАРШРУТ ПОЕЗДОВ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ НА БАРАНОВИЧСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ УЗЛЕ
15:43 24.01.2023
26 января 2023 года в связи с ремонтными работами на Барановичском железнодорожном узле поезд №737 Минск-Брест отправлением из Минска в 13:15 будет следовать с остановкой по станции Барановичи-Центральные (вместо станции Барановичи-Полесские).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также 26 января незначительно изменится время прибытия и отправления поезда № 680 Гродно-Витебск по станциям Барановичи-Центральные, Городея, Столбцы и Койданово.
Кроме того, 26 января ряд поездов региональных линий экономкласса на участках Минск-Барановичи и Барановичи-Брест будут следовать измененным маршрутом и расписанием. В частности, поезд №6302 Брест-Центральный – Барановичи-Полесские будет следовать до станции Барановичи-Центральные, а поезд №6305 Барановичи-Полесские – Брест-Центральный отправится со станции Барановичи-Центральные в 10:32.
БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к обстоятельству и учитывать его при планировании поездок, а также приносит извинения за временные неудобства.
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