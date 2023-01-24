Внедрение SPLIT- cчетчиков в Беларуси будет расширяться. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Отмечается, что «умные» приборы учета электроэнергии с расщепленной архитектурой, или SPLIT-cчетчики, обеспечивают контроль полезного отпуска электроэнергии, дают возможность абонентам снимать показания дистанционно - при помощи специального модуля.

Измерительный блок таких приборов закрепляется на опорах линий электропередачи. Таким образом исключается физический доступ абонента к счетчику и, соответственно, хищение электроэнергии.

SPLIT-cчетчики интегрируются в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии и после подключения передают данные в личный кабинет - показания можно увидеть с компьютера или мобильного телефона.

Использование интеллектуальных приборов учета снижает потери электроэнергии, создает возможности для предоставления услуг на основе современных информационных технологий.

В целом по стране уже внедрено более 27 тысяч SPLIT-cчетчиков. Их применение планируется и далее расширять во всех регионах.