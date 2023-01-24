ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕДРЕНИЕ SPLIT- CЧЕТЧИКОВ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ


14:30 24.01.2023

Внедрение SPLIT- cчетчиков в Беларуси будет расширяться. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Отмечается, что «умные» приборы учета электроэнергии с расщепленной архитектурой, или SPLIT-cчетчики, обеспечивают контроль полезного отпуска электроэнергии, дают возможность абонентам снимать показания дистанционно - при помощи специального модуля.

Измерительный блок таких приборов закрепляется на опорах линий электропередачи. Таким образом исключается физический доступ абонента к счетчику и, соответственно, хищение электроэнергии.

SPLIT-cчетчики интегрируются в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии и после подключения передают данные в личный кабинет - показания можно увидеть с компьютера или мобильного телефона.

Использование интеллектуальных приборов учета снижает потери электроэнергии, создает возможности для предоставления услуг на основе современных информационных технологий.

В целом по стране уже внедрено более 27 тысяч SPLIT-cчетчиков. Их применение планируется и далее расширять во всех регионах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2023
валюта курс
EUR 2.8678
USD 2.6278
RUB 3.8291
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8231 -0.0356
USD 2.6252 -0.0026
RUB 3.8207 -0.0084
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8500
USD 2.6260 2.6300
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 24.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0870
EUR/RUB 74.0000 100.0000
USD/RUB 68.5000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте