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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕДРЕНИЕ SPLIT- CЧЕТЧИКОВ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ
14:30 24.01.2023
Внедрение SPLIT- cчетчиков в Беларуси будет расширяться. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Отмечается, что «умные» приборы учета электроэнергии с расщепленной архитектурой, или SPLIT-cчетчики, обеспечивают контроль полезного отпуска электроэнергии, дают возможность абонентам снимать показания дистанционно - при помощи специального модуля.
Измерительный блок таких приборов закрепляется на опорах линий электропередачи. Таким образом исключается физический доступ абонента к счетчику и, соответственно, хищение электроэнергии.
SPLIT-cчетчики интегрируются в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии и после подключения передают данные в личный кабинет - показания можно увидеть с компьютера или мобильного телефона.
Использование интеллектуальных приборов учета снижает потери электроэнергии, создает возможности для предоставления услуг на основе современных информационных технологий.
В целом по стране уже внедрено более 27 тысяч SPLIT-cчетчиков. Их применение планируется и далее расширять во всех регионах.
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