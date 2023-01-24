|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДВА НОВЫХ РЕЗИДЕНТА С БЕЛОРУССКИМ КАПИТАЛОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
14:11 24.01.2023
24 января 2023 года в «Великом камне» зарегистрированы новые резиденты с белорусским капиталом.
Как сообщает сайт парка, ООО «ФармАгроСервис» будет производить оборудование и материалы для ветеринарии и сельского хозяйства. Продукция носит импортозамещающий характер и предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС.
ООО «АркоЛаб» создаст мультипрофильную лабораторию, где будут вестись научные исследования в области промышленности и энергетики. Резидент парка сотрудничает с ведущими вузами Беларуси, является поставщиком ряда технических решений для ускорительного комплекса NICA (проекта Объединенного института ядерных исследований, РФ).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2023
Курсы в банках
на 24.01.2023
Конвертация в банках
на 24.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте