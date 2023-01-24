24 января 2023 года в «Великом камне» зарегистрированы новые резиденты с белорусским капиталом.

Как сообщает сайт парка, ООО «ФармАгроСервис» будет производить оборудование и материалы для ветеринарии и сельского хозяйства. Продукция носит импортозамещающий характер и предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС.

ООО «АркоЛаб» создаст мультипрофильную лабораторию, где будут вестись научные исследования в области промышленности и энергетики. Резидент парка сотрудничает с ведущими вузами Беларуси, является поставщиком ряда технических решений для ускорительного комплекса NICA (проекта Объединенного института ядерных исследований, РФ).