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ЭКОНОМИКА РБ


ДВА НОВЫХ РЕЗИДЕНТА С БЕЛОРУССКИМ КАПИТАЛОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»


14:11 24.01.2023

24 января 2023 года в «Великом камне» зарегистрированы новые резиденты с белорусским капиталом.

Как сообщает сайт парка, ООО «ФармАгроСервис» будет производить оборудование и материалы для ветеринарии и сельского хозяйства. Продукция носит импортозамещающий характер и предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС.

ООО «АркоЛаб» создаст мультипрофильную лабораторию, где будут вестись научные исследования в области промышленности и энергетики. Резидент парка сотрудничает с ведущими вузами Беларуси, является поставщиком ряда технических решений для ускорительного комплекса NICA (проекта Объединенного института ядерных исследований, РФ).
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