В Гродненской области зоны ожидания с электронной очередью оборудуют во всех пунктах пропуска. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 4 Регион».

Сейчас планируется расширение действующей зоны ожидания у пункта пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Новый объект с системой электронной очереди появится неподалеку от деревни Минчики. Работы по строительству начнутся уже в конце января.

Кроме того, аналогичный объект с зоной ожидания и системой электронной очереди планируют построить у пункта пропуска «Привалка» на литовском направлении. Сейчас идет выбор подходящей площадки.

На территории Гродненской области зоны ожидания с системой электронной очереди функционируют в четырех пунктах пропуска. Отметим, что в «Брузгах» зона ожидания временно не работает. Связано это с тем, что сопредельный польский пункт пропуска «Кузница» закрыт.