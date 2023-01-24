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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ С ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ ОБОРУДУЮТ ВО ВСЕХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА
13:26 24.01.2023
В Гродненской области зоны ожидания с электронной очередью оборудуют во всех пунктах пропуска. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 4 Регион».
Сейчас планируется расширение действующей зоны ожидания у пункта пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Новый объект с системой электронной очереди появится неподалеку от деревни Минчики. Работы по строительству начнутся уже в конце января.
Кроме того, аналогичный объект с зоной ожидания и системой электронной очереди планируют построить у пункта пропуска «Привалка» на литовском направлении. Сейчас идет выбор подходящей площадки.
На территории Гродненской области зоны ожидания с системой электронной очереди функционируют в четырех пунктах пропуска. Отметим, что в «Брузгах» зона ожидания временно не работает. Связано это с тем, что сопредельный польский пункт пропуска «Кузница» закрыт.
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