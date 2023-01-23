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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД СНИЗИЛОСЬ НА 1%
12:52 24.01.2023
В 2022 году объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 20 014,2 млн рублей или в сопоставимых ценах 99% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 2,8%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 1,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 1%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,7%.
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