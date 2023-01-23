В 2022 году объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 20 014,2 млн рублей или в сопоставимых ценах 99% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 2,8%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 1,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 1%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,7%.