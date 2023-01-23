Комитет госконтроля Минской области проверил, как в сельхозорганизациях региона зимой хранится сельскохозяйственная техника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, нарушения правил хранения установлены в 19 из 28 подвергнутых мониторингу хозяйствах.

Наименее готовой к хранению в межсезонный период оказалась техника в ОАО «Алая заря» Вилейского, ОАО «ЭСК Ганьсу-Бел» Борисовского, ОАО «10 съезд Советов» Червенского, ОАО «Хотляны-агро» Узденского районов.

Самые частые нарушения: техника стоит не на подставках; рабочие органы почвообрабатывающей и посевной техники не покрыты защитным составом; не сняты втулочно-роликовые цепи и ремни.

КГК Минской области также установил факты длительного (более 2 лет) простоя техники из-за несвоевременного ее ремонта и разукомплектованности.

А в ОАО «Белслучь» Солигорского района все зерноуборочные комбайны на протяжении длительного времени находились под завалами из-за обрушившейся крыши навеса для хранения техники (на фото). Меры по устранению последствий обрушения навеса были предприняты только после вмешательства госконтролеров.

По результатам мониторинга сельхозорганизациям выданы рекомендации по устранению нарушений и недостатков.