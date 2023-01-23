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ЭКОНОМИКА РБ
МЕТОДИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАТЫНИ ОБСУДЯТ В БГУ
12:05 24.01.2023
Межуниверситетский круглый стол «Методика преподавания медицинской и биологической латыни» пройдет 25 января в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками заседания станут около 15 преподавателей латинского языка из БГУ, Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), Белорусского государственного технологического университета и медицинских колледжей.
Всего будут представлены 12 докладов о различных аспектах преподавания латинского языка в медицинских вузах и колледжах. Обсудят участники также подготовку преподавателей по медицинской и биологической латыни. В частности, будут рассмотрены вопросы значения латинской словарной формы при обучении основ медико-биологической терминологии, истоков многозначности клинических терминоэлементов, употребления названий растений в Новом Завете, особенности преподавания медицинской латыни студентам, обучающимся на английском языке и др.
Организаторами мероприятия выступают филологический факультет БГУ и кафедра латинского языка БГМУ.
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