ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД СОКРАТИЛСЯ НА 1,8%

11:37 24.01.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за 2022 год в текущих ценах составил 21 791,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1,8% меньше к уровню 2021 года.