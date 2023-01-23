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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ИЗМЕНЯЕТ РАСПИСАНИЕ И МАРШРУТ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ МОГИЛЕВ-ОСИПОВИЧИ


11:08 24.01.2023

Белорусская железная дорога (БЖД) изменяет расписание и маршрут поездов на участке Могилев-Осиповичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с ремонтом железнодорожного моста на 92 км перегона Друть-Вендриж на участке Могилев-Осиповичи 24, 25 января, 21, 22 февраля, 14, 15, 28, 29 марта, 11, 12 апреля 2023 года отменяются из обращения: поезда № 742/741 Минск-Могилев отправлением из Минска в 6:58, из Могилева – в 15:33; поезда № 879/880 Могилев-Солигорск отправлением из Могилева 6:18, из Солигорска – в 17:21.

Кроме того, в указанные дни поезд № 744 Минск-Могилев будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 16:52 (вместо 15:35) и прибывать на станцию Могилев-1 в 20:13 (по графику – 18:18).

Также 25 января, 22 февраля, 15 и 29 марта и 12 апреля поезд № 744/745 Могилев-Минск отправится со станции Могилев-1 в 7:22 (вместо 6:58) и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10:44 (по графику – 9:42). Данные поезда будут следовать измененным маршрутом через Оршу (без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях).

В эти периоды отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Могилев будут курсировать измененным расписанием и маршрутом.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к обстоятельствам и учитывать его при планировании поездок, а также приносит извинения за временные неудобства.
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