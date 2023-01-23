ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2022 ГОДУ НАРАСТИЛ ЭКСПОРТ В КЫРГЫЗСТАН БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА


10:35 24.01.2023

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году нарастили объемы экспорта в Кыргызстан более чем в три раза.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, товарная структура поставляемых товаров довольно широкая. Особой популярностью пользуется продукция деревообработки. Так, в прошлом году объемы отгрузок древесноволокнистых плит увеличились в 20 раз, фанеры – в 14 раз.

Динамичные темпы роста экспорта демонстрирует и целлюлозно-бумажная промышленность. Поставки бумаги и картона в Кыргызстан увеличились более чем в 8 раз. Спросом пользуется и белорусская мебель, экспорт которой вырос в 1,7 раза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2023
валюта курс
EUR 2.8678
USD 2.6278
RUB 3.8291
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8587 +0.009
USD 2.6278 -0.003
RUB 3.8291 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8250 2.8500
USD 2.6250 2.6350
RUB 2.8000 3.8400
подробнее

Конвертация в банках
на 24.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0870
EUR/RUB 74.0000 99.8000
USD/RUB 68.5000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте