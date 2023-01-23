Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году нарастили объемы экспорта в Кыргызстан более чем в три раза.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, товарная структура поставляемых товаров довольно широкая. Особой популярностью пользуется продукция деревообработки. Так, в прошлом году объемы отгрузок древесноволокнистых плит увеличились в 20 раз, фанеры – в 14 раз.

Динамичные темпы роста экспорта демонстрирует и целлюлозно-бумажная промышленность. Поставки бумаги и картона в Кыргызстан увеличились более чем в 8 раз. Спросом пользуется и белорусская мебель, экспорт которой вырос в 1,7 раза.