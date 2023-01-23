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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,8%


10:24 24.01.2023

В 2022 году в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 7 045,1 млн рублей и увеличилось по сравнению с 2021 годом в сопоставимых ценах на 4,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 829,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 4,8% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 334,2 тыс. тонн, молока – 2 027,2 тыс. тонн, яиц получено 578,6 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 567 тыс. тонн, рапса – 182,5 тыс. тонн, картофеля – 776,9 тыс. тонн, овощей – 695,9 тыс. тонн, сахарной свеклы – 991,7 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98%, яиц – 83,5%, зерна – 96,7, рапса – 95,3%, сахарной свеклы – 98,2%, картофеля – 10,4% и овощей – 3,9%.
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