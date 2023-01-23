Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приглашает граждан принять участие в опросе интернет-потребителей, который проводит Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии по 30 апреля 2023 года.

Как отмечает МАРТ, мнение каждого потребителя очень важно, с учетом результатов голосования будут приниматься решения по корректировке нормативного регулирования сферы интернет-торговли в Евразийском экономическом союзе и в государствах-участниках.

Опрос можно пройти здесь.