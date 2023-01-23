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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ ЕЭК ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
09:58 24.01.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приглашает граждан принять участие в опросе интернет-потребителей, который проводит Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии по 30 апреля 2023 года.
Как отмечает МАРТ, мнение каждого потребителя очень важно, с учетом результатов голосования будут приниматься решения по корректировке нормативного регулирования сферы интернет-торговли в Евразийском экономическом союзе и в государствах-участниках.
Опрос можно пройти здесь.
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