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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫВАЮТСЯ ПЕРВЫЕ МАГАЗИНЫ «ВИТАЛЮР» В СЕТИ «САНТА РИТЕЙЛ
09:35 24.01.2023
«Санта Ритейл» в ближайшие недели перезапустит перешедшие под ее управление магазины «Виталюр».
Пока они сохранят прежние вывески, знакомые фасады и привычный интерьер.
«Сегодня главное для нас – это в максимально ограниченные сроки вернуть к работе поэтапно переходящие под управление «Санта Ритейл» магазины сети «Виталюр». На первом этапе торговые объекты сохранят своё название. К вопросу ребрендинга мы перейдем позже. Важно, что персонал магазинов продолжит работу в своих торговых объектах. А покупатели смогут совершать ежедневные покупки в привычных для них местах. Магазины будут открываться при полной загрузке ассортиментом», – подчеркнул директор ООО «Санта Ритейл» Александр Чуйко.
Уже открылись семь «Виталюров» в Минске. Первыми стали магазины на Пушкина, 24, Лобанка, 26 и Филимонова, 10. За ними – супермаркеты на Голодеда, 34а в Чижовке, на улице Космонавтов, 5А в Малиновке и на фермерском рынке «Валерьяново» на Логойской, 5А, а также магазин в агрогородке Гатово на Металлургической, 18А.
Остальные магазины будут открываться по мере готовности. Для сети «Санта» важно открывать их с полной ассортиментной загрузкой, чего и ждут покупатели. Каждый торговый объект прорабатывается индивидуально. Одна из задач – максимально сохранить действующий персонал магазинов.
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