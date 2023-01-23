Выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая проходила в Минске (Минск, пр. Победителей, 14) 20-22 января 2023 года, вызвала большой интерес.

Как сообщает пресс-служба НАН Беларуси, за три дня работы ее посетили тысячи человек со всех регионов. По многочисленным просьбам посетителей работа выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» будет продлена на неделю.

Экспозиция выставки будет расширена и дополнена новыми экспонатами. Это даст возможность еще более широкому кругу жителей страны ознакомиться с новейшими научными разработками белорусских ученых и студентов.

На выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» свои достижения и разработки демонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями. На выставке представлено свыше 400 экспонатов. Это – натурные образцы (в том числе крупногабаритная техника), макеты, мультимедийные презентации на больших экранах.

Экспозиция выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» организована по кластерному принципу, предполагающему объединение и логическую связь крупных тематических блоков, развиваемых в Беларуси и наиболее актуальных в настоящее время. В числе кластеров: искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника; инновационное приборостроение; электротранспорт и его базовые компоненты, летательные аппараты; обороноспособность и военная наука; экология, природопользование; биотехнологии; фармация, здравоохранение, медицина; агропромышленный комплекс, продовольствие; пространство молодежных инициатив.

Представление экспонатов акцентировано на междисциплинарные и межотраслевые взаимосвязи «наука – образование – производство». Специальный акцент сделан на разработках молодежи, в том числе, предложенных в рамках проектов «100 идей для Беларуси» и «100 инноваций молодых ученых» под общим слоганом «Пространство молодежных инициатив». Посетители могут увидеть также экспозицию достижений в области социо-гуманитарных наук – новейшие книжные издания, археологические артефакты, изделия декоративно-прикладного искусства, а также разработки в контексте Года исторической памяти.

По мнению организаторов выставки, экспозиция задает общую направленность на непрерывное развитие белорусской науки, интенсивное взаимодействие науки, образования и производства, наращивание внедрения научных достижений в реальный сектор и социокультурную сферу, усиливающееся позитивное влияние на качество жизни и благосостояние белорусского народа.