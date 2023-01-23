Более 500 арендных квартир и домов планируют отремонтировать на Гомельщине в 2023 году. Об этом сообщил на аппаратном совещании гендиректор ГО "ЖКХ Гомельской области" Дмитрий Згурский.

В минувшем году отремонтировали 487 жилых помещений. Еще 66 предоставили без ремонта на основании указа "Об особенностях использования арендного жилья".

Всего в регионе в 2022-ом направили на ремонт арендного жилья более Br3,1 млн, поступивших от оплаты за пользование им.

Дмитрий Згурский подчеркнул: горрайисполкомам необходимо постоянно размещать в открытом доступе и актуализировать перечни возможного для заселения арендного жилья с ремонтом и без ремонта.

На 1 января нынешнего года в Гомельской области более 38,2 тыс. помещений арендного жилья. Из них свыше 17 тыс. - в городах, почти 21 тыс. - в сельской местности.