|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОМЕЛЬЩИНЕ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БОЛЕЕ 500 АРЕНДНЫХ КВАРТИР И ДОМОВ
17:52 23.01.2023
Более 500 арендных квартир и домов планируют отремонтировать на Гомельщине в 2023 году. Об этом сообщил на аппаратном совещании гендиректор ГО "ЖКХ Гомельской области" Дмитрий Згурский.
В минувшем году отремонтировали 487 жилых помещений. Еще 66 предоставили без ремонта на основании указа "Об особенностях использования арендного жилья".
Всего в регионе в 2022-ом направили на ремонт арендного жилья более Br3,1 млн, поступивших от оплаты за пользование им.
Дмитрий Згурский подчеркнул: горрайисполкомам необходимо постоянно размещать в открытом доступе и актуализировать перечни возможного для заселения арендного жилья с ремонтом и без ремонта.
На 1 января нынешнего года в Гомельской области более 38,2 тыс. помещений арендного жилья. Из них свыше 17 тыс. - в городах, почти 21 тыс. - в сельской местности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2023
Курсы в банках
на 23.01.2023
Конвертация в банках
на 23.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте