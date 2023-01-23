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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПНОСТИ И СОСТОЯНИЯ МЕДПОМОЩИ
17:47 23.01.2023
Комитет госконтроля Гомельской области проведет 24-25 января «горячую линию» по вопросам доступности и состояния медицинской помощи в организациях здравоохранения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, звонки на телефоны «горячей линии» будут приниматься с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в трех городах:
в Гомеле по номерам 8 (0232) 23-83-68, 8 (0232) 23-83-85;
в Мозыре по номеру 8 (0236) 21-54-68;
в Жлобине по номеру 8 (0233) 42-01-52.
Граждане могут сообщить (в том числе анонимно) о нарушениях и недостатках в работе медицинских учреждений, несвоевременном, некачественном оказании медицинской помощи, недостаточном оснащении либо простое медоборудования, длительном ожидании медицинской помощи, необоснованном направлении на платные медицинские обследования и др.
Комитет госконтроля также интересует мнение самих работников системы здравоохранения Гомельщины о наличии проблем в данной сфере и возможных путях их решения.
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