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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ УСЛУГ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ, ЗВОНКАМИ И ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ


17:24 23.01.2023

МТС запустил новую комплексную линейку услуг «ТАРИФИЩЕ» для абонентов домашнего интернета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, она дает возможность по единой цене пользоваться безлимитным домашним и мобильным интернетом, звонками во все сети, цифровым ТВ и получить скидку на оборудование.

Для новых абонентов первый месяц с момента подключения весь спектр услуг предоставляется бесплатно, а следующие 5 месяцев — со скидкой 50%.

Новая линейка проводного интернета состоит из услуг «ТАРИФИЩЕ 1», «ТАРИФИЩЕ 2» и «ТАРИФИЩЕ 3».

Услуга «ТАРИФИЩЕ 1» предоставляет домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с и позволяет подключить 1 SIM-карту, на которой в месяц доступно 20 ГБ мобильного интернета без ограничения скорости (после — безлимит на скорости до 256 кбит/сек) и 400 минут исходящих звонков во все сети (после — безлимит внутри сети МТС).

Пользователям услуг «ТАРИФИЩЕ 2» и «ТАРИФИЩЕ 3» доступен домашний интернет на скорости 100 и 200 Мбит/с соответственно и возможность подключить SIM-карты с полностью безлимитным мобильным интернетом и бесконечным количеством минут исходящих звонков во все сети. Также в абонентскую плату данных услуг включен доступ к сервису цифрового телевидения МТС ТВ. Для абонентов «ТАРИФИЩЕ 2» предусмотрены 2 такие SIM-карты и подписка на пакет, который включает до 85 телеканалов. На «ТАРИФИЩЕ 3» — 3 SIM-карты и до 120 телеканалов.

Главная особенность линейки «ТАРИФИЩЕ» — в стоимость входит комплекс цифровых услуг. Не нужно платить отдельно за домашний интернет, мобильную связь и телевидение. Кроме того, для новых абонентов действует специальная цена на оборудование: домашний Wi-Fi роутер и до двух ТВ-приставок можно приобрести по 5 рублей за одну.

Подключить услуги новой линейки могут физические лица, живущие в зоне покрытия сети Ethernet от МТС — в Минске и областных городах. Новые абоненты смогут воспользоваться всеми их преимуществами со скидкой 50% до истечения полугода с момента подключения, а в первый месяц — и вовсе бесплатно.
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