ОАО «Брестмаш» представило новую линейку автомобилей социального предназначения, среди которых школьный автобус, автомобиль социальной службы, автомобиль скорой помощи.

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», выпускаемая предприятием техника соответствуют всем требованиям, предъявляемым к данному виду транспорта.

ОАО «Брестмаш» – резидент СЭЗ «Брест» с 2015 года – производитель современного технологического оборудования для предприятий пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит, участник программы по выпуску запасных частей к грузовым и пассажирским автомобилям. Вхождение в 2013 году ОАО «Брестмаш» в холдинг «БелавтоМАЗ» открыло новые возможности для развития предприятия. Изготовление комплектующих для производства автомобильного транспорта, крупноузловая сборка грузовых и пассажирских автомобилей стало важным направлением деятельности ОАО «Брестмаш».

Новая линейка автомобилей представляет интерес для социальных служб города. В декабре прошлого года территориальный центр социального обслуживания населения Московского района Бреста приобрел новый автомобиль, изготовленный на ОАО «Брестмаш» для использования в качестве «социального такси». Машина оборудована устройством для плавного поднятия и опускания инвалидной коляски, что облегчает транспортировку людей с ограниченными возможностями.

ОАО «Брестмаш» в составе холдинга вносит свой вклад в создание новой импортозамещающей продукции – отечественных машин скорой медицинской помощи. Заказ на новые транспортные средства поступил от Министерства здравоохранения Беларуси. Программа по обновлению парка машин этого типа рассчитана на три года.