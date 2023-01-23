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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ СЭЗ «БРЕСТ» ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СОЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


17:16 23.01.2023

ОАО «Брестмаш» представило новую линейку автомобилей социального предназначения, среди которых школьный автобус, автомобиль социальной службы, автомобиль скорой помощи.

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», выпускаемая предприятием техника соответствуют всем требованиям, предъявляемым к данному виду транспорта.

ОАО «Брестмаш» – резидент СЭЗ «Брест» с 2015 года – производитель современного технологического оборудования для предприятий пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит, участник программы по выпуску запасных частей к грузовым и пассажирским автомобилям. Вхождение в 2013 году ОАО «Брестмаш» в холдинг «БелавтоМАЗ» открыло новые возможности для развития предприятия. Изготовление комплектующих для производства автомобильного транспорта, крупноузловая сборка грузовых и пассажирских автомобилей стало важным направлением деятельности ОАО «Брестмаш».

Новая линейка автомобилей представляет интерес для социальных служб города. В декабре прошлого года территориальный центр социального обслуживания населения Московского района Бреста приобрел новый автомобиль, изготовленный на ОАО «Брестмаш» для использования в качестве «социального такси». Машина оборудована устройством для плавного поднятия и опускания инвалидной коляски, что облегчает транспортировку людей с ограниченными возможностями.

ОАО «Брестмаш» в составе холдинга вносит свой вклад в создание новой импортозамещающей продукции – отечественных машин скорой медицинской помощи. Заказ на новые транспортные средства поступил от Министерства здравоохранения Беларуси. Программа по обновлению парка машин этого типа рассчитана на три года.
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