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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2022 ГОДУ ПРОСЕЛ НА 1,5%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 8,9%
16:58 23.01.2023
В Минской области розничный товарооборот в 2022 году составил 11 895,7 млн рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,5% розничного товарооборота области, в 2022 году составил 11 359,3 млн рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
В 2022 году оптовый товарооборот составил 19 769,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,1% к уровню 2021 года.
Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 454,4 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
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