В Минской области розничный товарооборот в 2022 году составил 11 895,7 млн рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,5% розничного товарооборота области, в 2022 году составил 11 359,3 млн рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

В 2022 году оптовый товарооборот составил 19 769,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,1% к уровню 2021 года.

Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 454,4 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.