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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ДО BR27 МЛРД
16:44 23.01.2023
Предприятия системы Министерства промышленности в 2023 году планируют увеличить объем производства до Br27 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, в натуральном выражении в текущем году прогнозируется выпуск, в частности, 54 тыс. тракторов (всех модификаций, в том числе мини техники и мотоблоков), почти 1 тыс. карьерных самосвалов, 1,7 тыс. автобусов, 850 тыс. холодильников/морозильников.
На внешние рынки в 2023 году планируется поставить продукции на сумму более $6,2 млрд.
В минувшем году объем промышленного производства предприятий системы Минпрома превысил Br24 млрд, темп роста в сопоставимых ценах составил 108%. Экспорт товаров организаций Минпрома за прошлый год ожидается на сумму более 6 млрд. долларов, при темпе роста 114,4%. Рентабельность продаж в промышленности ожидается более 9%. Отрасль работает прибыльно.
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