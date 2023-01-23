Предприятия системы Министерства промышленности в 2023 году планируют увеличить объем производства до Br27 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, в натуральном выражении в текущем году прогнозируется выпуск, в частности, 54 тыс. тракторов (всех модификаций, в том числе мини техники и мотоблоков), почти 1 тыс. карьерных самосвалов, 1,7 тыс. автобусов, 850 тыс. холодильников/морозильников.

На внешние рынки в 2023 году планируется поставить продукции на сумму более $6,2 млрд.

В минувшем году объем промышленного производства предприятий системы Минпрома превысил Br24 млрд, темп роста в сопоставимых ценах составил 108%. Экспорт товаров организаций Минпрома за прошлый год ожидается на сумму более 6 млрд. долларов, при темпе роста 114,4%. Рентабельность продаж в промышленности ожидается более 9%. Отрасль работает прибыльно.