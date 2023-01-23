ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗТЕХНИКА В ХОЗЯЙСТВАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАНА НА ТРЕТЬ ОТ ПЛАНА


15:52 23.01.2023

В Гомельской области сельхозтехника в хозяйствах отремонтирована на треть от плана. Об этом проинформировал сегодня на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

Он уточнил, что уже готовы к работе 95 из 156 энергонасыщенных тракторов, 144 из 196 – плугов.

«Отстают по темпам ремонта в хозяйствах Калинковичского, Кормянского и Октябрьского районов», - указал Дмитрий Петрожицкий.

Председатель облисполкома Иван Крупко сделал акцент на усилении контроля за ходом восстановления техники, как со стороны облсельхозпрода, так и руководителей районов.

«Если грамотно выстроить работу, люди сами будут заинтересованы и в темпах, и в конечном результате. В Брагинском агросервисе оплата сдельная, так механизаторам и планы не нужны: чем быстрее и качественней будет выполнена работа, тем больше они получат», - приводит пример Иван Крупко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2023
валюта курс
EUR 2.8494
USD 2.6308
RUB 3.8305
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8587 +0.009
USD 2.6278 -0.003
RUB 3.8291 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8220 2.8490
USD 2.6220 2.6340
RUB 2.8000 3.8400
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0830
EUR/RUB 74.0000 100.0000
USD/RUB 68.4000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте