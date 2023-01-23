В Гомельской области сельхозтехника в хозяйствах отремонтирована на треть от плана. Об этом проинформировал сегодня на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

Он уточнил, что уже готовы к работе 95 из 156 энергонасыщенных тракторов, 144 из 196 – плугов.

«Отстают по темпам ремонта в хозяйствах Калинковичского, Кормянского и Октябрьского районов», - указал Дмитрий Петрожицкий.

Председатель облисполкома Иван Крупко сделал акцент на усилении контроля за ходом восстановления техники, как со стороны облсельхозпрода, так и руководителей районов.

«Если грамотно выстроить работу, люди сами будут заинтересованы и в темпах, и в конечном результате. В Брагинском агросервисе оплата сдельная, так механизаторам и планы не нужны: чем быстрее и качественней будет выполнена работа, тем больше они получат», - приводит пример Иван Крупко.