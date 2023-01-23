Ученые БГУ разработали механико-математическую 3D-модель нижней челюсти человека для правильной установки имплантатов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, имплантационное лечение пациентов в настоящее время является распространенным и самым эффективным способом восстановления зубного ряда. Имплантат помещается в кость челюсти в область, где ранее располагался корень зуба. Далее следует период остеоинтеграции или сращивания, который может длится до пяти месяцев. В этот момент вероятно отторжение. Также возможны последующие осложнения, связанные с потерей несущей способности имплантата. Одной из причин этих проблем является его некорректное положение.

Ученые БГУ создали не имеющую аналогов механико-математическую 3D-модель, которая позволяет рассчитать верное геометрическое расположение имплантатов с учетом индивидуальных особенностей пациента. Это способствует сокращению сроков лечения за счет предварительной оценки реакции зубов на нагрузку.

Для создания индивидуальной модели сначала делается томографический снимок челюсти, далее в специальном приложении для обработки медицинских изображений 3D Slicer она проектируется. Для проведения вычислительного эксперимента учитываются граничные условия для челюсти конкретного человека. Это действие мышечных сил и физиологическая жевательная нагрузка. Ее величина зависит от особенностей прикуса и жесткости продуктов питания. Результаты расчета представляются в виде диаграммы, на которых выделены области с наиболее высокими механическими напряжениями и деформациями.

С помощью 3D-модели врачи могут оказывать консультационные и научно-технические услуги. Также разработка может быть использована для планирования хирургических операций.

Работа над созданием 3D-модели ведется с 2020 года. На данный момент разработка находится на этапе проведения опытов.

Проект выполняют аспирант механико-математического факультета Дмитрий Назаренко и декан Сергей Босяков. Запрос на численное решение задач по установке имплантатов поступил от сотрудников Белорусского государственного медицинского университета и Белорусской медицинской академии последипломного образования. Кроме того, учеными-медиками проводилось консультационное сопровождение разработки.