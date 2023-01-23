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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД РУХНУЛ НА 21,6%
15:18 23.01.2023
Грузооборот в Минской области в 2022 году составил 4723,1 млн тонно-километров, или 78,4% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2022 г. пассажирооборот составил 1334,7 млн пассажиро-километров, или 108,8% к 2021 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 101,1 млн человек, или 98,4% к уровню 2021 года.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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