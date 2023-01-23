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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
14:59 23.01.2023
Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 изменяет с 1 февраля 2023 года стоимость некоторых дополнительных пакетов услуг мобильной связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения затронут пакеты «Безлимит минут во все сети плюс» и «Безлимит минут внутри сети плюс», доступные всем пользователям некоторых архивных предложений: тарифного плана «Стартовый» и линейки тарифных планов «Комфорт».
С новыми условиями можно ознакомиться по ссылке.
Размеры абонентских плат тарифных планов мобильной и фиксированной связи для физических и юридических лиц, а также условия предоставления интернета сверх объема, включенного в абонентскую плату, SMS и MMS, отправляемых внутри Беларуси, останутся без изменений.
Кроме того, с 1 февраля изменятся условия оказания некоторых услуг для частных и юридических клиентов кабельного телевидения в Бресте.
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