Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 изменяет с 1 февраля 2023 года стоимость некоторых дополнительных пакетов услуг мобильной связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения затронут пакеты «Безлимит минут во все сети плюс» и «Безлимит минут внутри сети плюс», доступные всем пользователям некоторых архивных предложений: тарифного плана «Стартовый» и линейки тарифных планов «Комфорт».

С новыми условиями можно ознакомиться по ссылке.

Размеры абонентских плат тарифных планов мобильной и фиксированной связи для физических и юридических лиц, а также условия предоставления интернета сверх объема, включенного в абонентскую плату, SMS и MMS, отправляемых внутри Беларуси, останутся без изменений.

Кроме того, с 1 февраля изменятся условия оказания некоторых услуг для частных и юридических клиентов кабельного телевидения в Бресте.