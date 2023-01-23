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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 15,4%
14:32 23.01.2023
В 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 34 846,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 84,6% к уровню 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 2,1%.
В то же время в обрабатывающей промышленности производство упало на 16%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,3%.
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