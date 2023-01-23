В 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 34 846,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 84,6% к уровню 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 2,1%.

В то же время в обрабатывающей промышленности производство упало на 16%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,3%.